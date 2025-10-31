Россия
11:28, 31 октября 2025Россия

Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

В Новосибирске пять человек пострадали в результате наезда авто на остановку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал mvd_54

В Новосибирске автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на улице Владимирской. В результате наезда пострадали пять человек, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД России.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших двое детей — 8 и 9 лет, а также три женщины — одной 43 года, другим по 40 и 28 лет. Пострадавших доставили в больницу.

Как пишет портал Ngs.ru, за рулем автомобиля, который протаранил остановку, находилась женщина. Ей 76 лет. В прошлом она работала учителем в Железнодорожном районе.

Ранее стало известно, что в Краснотурьинске Свердловской области мусоровоз переехал 89-летнюю пенсионерку. Спасти россиянку не удалось.

