Белый дом предупредили о больших экономических рисках для США из-за конфликта на Украине

Independent: Война на Украине угрожает доллару и создает значимые риски для США

Продолжающийся украинский конфликт угрожает статусу доллара как мировой резервной валюты и создает значимые экономические риски для США. Об этом говорится в направленном в Белый дом докладе Центра свободы и процветания, пишет газета Independent.

По словам авторов, Россия и Китай хотят положить конец этой так называемой «чрезмерной привилегии», которая позволяет большинству стран использовать доллар в международной торговле. Они уверены, что Москва и Пекин используют конфликт и торговую напряженность для подрыва позиций Америки.

Согласно докладу, продолжающееся военное столкновение грозит США добавлением 300 миллиардов долларов к 30-триллионному долгу США, в случае повышения процентной ставки на один процент. Также авторы обращают внимание, что в случае завершения конфликта Вашингтон получит «ошеломляющие возможности в размере 520 млрд долларов для американских компаний по восстановлению Украины, а также по возврату 100 млрд долларов, потерянных в энергетических проектах, таких как арктические проекты ExxonMobil».

«Дело в том, что прекратить войну сейчас — это экономический императив для США, продиктованный интересами торговли. Ко всему прочему, Вашингтон не может позволить себе поставить под удар статус доллара», — считают докладчики.

Ранее глава Белого дома в очередной раз пообещал урегулировать украинский конфликт. По словам американского лидера, Соединенным Штатам под его руководством удалось положить конец конфликту на Ближнем Востоке, но не на Украине.