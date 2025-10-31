Путешествия
03:30, 31 октября 2025Путешествия

Блогер описал впечатления от Панамы словами «уровень сервиса, от которого волосы дыбом»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Zeluloidea / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер описал впечатления от Панамы словами «уровень сервиса, от которого волосы дыбом». Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Он признался, что перед поездкой был уверен, что Панама — это «страна третьего мира» с пробками, грязью и нищетой. «Да, в Панаме есть районы, где нужно быть осторожным. Но тут я понял, что страхи о третьем мире — это чаще страшилки из интернета и анекдоты от тех, кто никогда не выезжал из своего района», — написал тревел-блогер. Он подчеркнул, что гулял по улицам вечером спокойно.

Кроме того, в путешествии официанты и другие люди из сферы обслуживания были с мужчиной приветливы, а блюда «оказались вкуснее, чем в некоторых ресторанах Лос-Анджелеса». По его словам, это не исключение, а правило.

Также россиянин был впечатлен дорогами, состоянием торговых центров и быстрым интернетом в стране. Тревел-блогер добавил, что в государстве доллар — официальная валюта. В кафе он мог рассчитываться без комиссии. Кроме того, его порадовало качество местных продуктов, которые, однако, стоят чуть дороже, чем в соседних странах.

Ранее блогерша побывала в стране Латинской Америки и раскрыла истинное мнение местных о России. По ее словам, панамцы уважают российского президента Владимира Путина и считают катастрофой сильные морозы в стране.

    Все новости