Cделку «Лукойла» с Gunvor назвали исторической

«Известия»: Сделка «Лукойла» и Gunvor может стать исторической

Зарубежные активы нефтяной российской компании «Лукойл» покупает трейдер Gunvor, который был создан бизнесменом Геннадием Тимченко. Об этом пишут «Известия».

Издание отмечает, что сделка может стать исторической и выступить в роли прецендента.

Подчеркивается, что эту сделку нужно будет согласовать в других странах, включая США.

На прошлой неделе Минфин США ввел первые с момента возвращения на должность главы Белого дома Дональда Трампа санкции против России. Меры коснулись экспорта нефти, в том числе в американский SDN-List, что предусматривает самые жесткие ограничения, под рестрикции попал «Лукойл». Санкции начинают действовать с 21 ноября.