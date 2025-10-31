Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:22, 31 октября 2025Экономика

Cделку «Лукойла» с Gunvor назвали исторической

«Известия»: Сделка «Лукойла» и Gunvor может стать исторической
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Seleznev Pavel / News.ru / Global Look Press

Зарубежные активы нефтяной российской компании «Лукойл» покупает трейдер Gunvor, который был создан бизнесменом Геннадием Тимченко. Об этом пишут «Известия».

Издание отмечает, что сделка может стать исторической и выступить в роли прецендента.

Подчеркивается, что эту сделку нужно будет согласовать в других странах, включая США.

На прошлой неделе Минфин США ввел первые с момента возвращения на должность главы Белого дома Дональда Трампа санкции против России. Меры коснулись экспорта нефти, в том числе в американский SDN-List, что предусматривает самые жесткие ограничения, под рестрикции попал «Лукойл». Санкции начинают действовать с 21 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

    Россиянин описал одну из самых криминальных стран мира фразой «какая-то домашняя»

    Трамп уронил шоколадку на землю и подарил ее ребенку

    Клиенты российских банков пожаловались на одностороннее изменение условий кредитов

    Российский депутат предложил продавать рыбу за полцены в один день недели

    Cделку «Лукойла» с Gunvor назвали исторической

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

    Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в России

    Сексолог оценила опасность использования вибраторов в грозу

    Крокодил утащил мужчину в реку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости