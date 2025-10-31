Депутат Госдумы прокомментировал просьбу генпрокурора лишить его неприкосновенности

Депутат Вороновский заявил, что ничего не знает о претензиях Генпрокуратуры

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский прокомментировал просьбу генпрокурора России Александра Гуцана лишить его неприкосновенности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Парламентарий узнал о претензии Генпрокуратуры только тогда, когда на сайте парламента появилась соответствующая информация.

На данный момент представление надзорного ведомства направлено в думскую комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

О просьбе генпрокурора стало известно ранее 31 октября. С чем именно может быть связано направление запроса на лишение Вороновского депутатской неприкосновенности, на данный момент не сообщается.