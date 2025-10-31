Детский тренер российского военно-спортивного клуба оказался в суде

Под Новосибирском тренеру военно-спортивного клуба дали 3 года за избиение детей

В Новосибирской области Бернский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы тренера военно-спортивного клуба за избиение детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Свою вину на заседании он не признал и дал подробные показания. Фигурант будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его на два года права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания несовершеннолетних в сфере детско-юношеского спорта. Так же суд удовлетворил иски прокурора о возмещении несовершеннолетним морального вреда на общую сумму 600 тысяч рублей.

Как установил суд, в период с ноября 2023 по март 2024 года тренер применял физическую силу на тренировках в отношении малолетних детей. Он неоднократно избивал их предметами по голове и телу. В результате дети получили телесные повреждения, в том числе на голове.

Ранее сообщалось, что новое уголовное дело возбуждено против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова.