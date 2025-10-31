Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:12, 31 октября 2025Силовые структуры

Детский тренер российского военно-спортивного клуба оказался в суде

Под Новосибирском тренеру военно-спортивного клуба дали 3 года за избиение детей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Новосибирской области Бернский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы тренера военно-спортивного клуба за избиение детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Свою вину на заседании он не признал и дал подробные показания. Фигурант будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его на два года права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания несовершеннолетних в сфере детско-юношеского спорта. Так же суд удовлетворил иски прокурора о возмещении несовершеннолетним морального вреда на общую сумму 600 тысяч рублей.

Как установил суд, в период с ноября 2023 по март 2024 года тренер применял физическую силу на тренировках в отношении малолетних детей. Он неоднократно избивал их предметами по голове и телу. В результате дети получили телесные повреждения, в том числе на голове.

Ранее сообщалось, что новое уголовное дело возбуждено против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

    Важность финансирования Украины Европой оценили

    В России отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине

    Россияне начали экономить на еде

    Детский тренер российского военно-спортивного клуба оказался в суде

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Еврокомиссия задумала судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

    Подруга бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых озвучила версию ее пропажи

    Россиянам предложили платить за проезд танцами

    Мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости