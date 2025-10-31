Европа придумала для Китая необычный тариф

Bloomberg: За поставки в ЕС Китаю придется платить критически важным сырьем

Европейский союз может применить к Китаю такую торговую меру, которую некоторые официальные лица назвали «натуральным тарифом» (in-kind tariff). Об этом сообщило Bloomberg.

Речь идет о том, что некоторые китайские экспортеры при поставке в Евросоюз определенных товаров должны будут поставлять в Евросоюз критически важное сырье. Такой механизм Брюссель задействует, если у него не получится найти дипломатическое решение проблемы китайского контроля соответствующих ресурсов.

Другие варианты предполагают целевые ограничения экспорта в Китай таких товаров и услуг, от которых КНР серьезно зависит. Пока, впрочем, никаких решений не принято, тем более что некоторые государства ЕС не спешат принимать против Китая ответные меры, так как опасаются эскалации торгового противостояния.

В связи с этим агентство напомнило, что с апреля Пекин ограничил поставки редкоземельных магнитов, которые используются при создании целого спектра продукции: от аккумуляторов для электромобилей до оборонной промышленности. Для промышленности Европейского союза такой шаг представляет серьезную угрозу.

По словам президента США Дональда Трампа, власти Китая согласились отсрочить на год введение экспортного контроля за поставками ключевых редкоземельных металлов.