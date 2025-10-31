Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:58, 31 октября 2025Экономика

Европа придумала для Китая необычный тариф

Bloomberg: За поставки в ЕС Китаю придется платить критически важным сырьем
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Европейский союз может применить к Китаю такую торговую меру, которую некоторые официальные лица назвали «натуральным тарифом» (in-kind tariff). Об этом сообщило Bloomberg.

Речь идет о том, что некоторые китайские экспортеры при поставке в Евросоюз определенных товаров должны будут поставлять в Евросоюз критически важное сырье. Такой механизм Брюссель задействует, если у него не получится найти дипломатическое решение проблемы китайского контроля соответствующих ресурсов.

Другие варианты предполагают целевые ограничения экспорта в Китай таких товаров и услуг, от которых КНР серьезно зависит. Пока, впрочем, никаких решений не принято, тем более что некоторые государства ЕС не спешат принимать против Китая ответные меры, так как опасаются эскалации торгового противостояния.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

В связи с этим агентство напомнило, что с апреля Пекин ограничил поставки редкоземельных магнитов, которые используются при создании целого спектра продукции: от аккумуляторов для электромобилей до оборонной промышленности. Для промышленности Европейского союза такой шаг представляет серьезную угрозу.

По словам президента США Дональда Трампа, власти Китая согласились отсрочить на год введение экспортного контроля за поставками ключевых редкоземельных металлов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Поклонников смутил живот беременной Муцениеце

    В Турции завершили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца Свечникова

    Россиянка чудом выбралась с полыхающей мансарды и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости