Фигуристы-чемпионы из США обратились к Валиевой

Фигуристы-чемпионы из США Чок и Бейтс пожелали всего хорошего Валиевой

Олимпийские чемпионы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выступающие в танцах на льду, обратились к российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом сообщает Fox News.

«Ко всем людям нужно проявлять милосердие. Мы никогда не узнаем всю правду об этой ситуации. Я не знаю, что ей сказать», — заявил Бейтс.

Чок добавила, что просто пожелала бы россиянке всего хорошего. «И в конце концов, все мы люди, которые проходят через жизненный опыт плечом к плечу», — отметила фигуристка.

Ранее сообщалось, что Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 23 тысяч франков (около 2,3 миллиона рублей).

В январе 2024 года CAS отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).