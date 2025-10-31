Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:00, 31 октября 2025Спорт

Фигуристы-чемпионы из США обратились к Валиевой

Фигуристы-чемпионы из США Чок и Бейтс пожелали всего хорошего Валиевой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Олимпийские чемпионы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выступающие в танцах на льду, обратились к российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом сообщает Fox News.

«Ко всем людям нужно проявлять милосердие. Мы никогда не узнаем всю правду об этой ситуации. Я не знаю, что ей сказать», — заявил Бейтс.

Чок добавила, что просто пожелала бы россиянке всего хорошего. «И в конце концов, все мы люди, которые проходят через жизненный опыт плечом к плечу», — отметила фигуристка.

Ранее сообщалось, что Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 23 тысяч франков (около 2,3 миллиона рублей).

В январе 2024 года CAS отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Еще один маркетплейс в России поднимет комиссии для продавцов

    В одной стране людям предложили расслабиться за тысячу рублей в гробах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости