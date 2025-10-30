Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

Суд обязал фигуристку Камилу Валиеву выплатить 2,3 миллиона рублей издержек

Федеральный суд Швейцарии обязал российскую фигуристку Камилу Валиеву выплатить около 2,3 миллиона рублей судебных издержек по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по 8 тысяч франков каждому (в общей сложности около 23 тысяч франков, что примерно равно 2,3 миллиона рублей).

Апелляции и российской, и канадской сторон на решения CAS также были отклонены. Последняя апелляция спортсменки была зарегистрирована Федеральным судом Швейцарии в декабре 2024 года.

В данный момент Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин».

Попадание микродозы препарата в организм спортсменки объяснили тем, что ее пожилой родственник принимал лекарство, содержащее это вещество, на регулярной основе. В результате она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).