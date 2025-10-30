Спорт
Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

Суд обязал фигуристку Камилу Валиеву выплатить 2,3 миллиона рублей издержек
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артем Иванов / ТАСС

Федеральный суд Швейцарии обязал российскую фигуристку Камилу Валиеву выплатить около 2,3 миллиона рублей судебных издержек по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по 8 тысяч франков каждому (в общей сложности около 23 тысяч франков, что примерно равно 2,3 миллиона рублей).

Апелляции и российской, и канадской сторон на решения CAS также были отклонены. Последняя апелляция спортсменки была зарегистрирована Федеральным судом Швейцарии в декабре 2024 года.

В данный момент Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин».

Попадание микродозы препарата в организм спортсменки объяснили тем, что ее пожилой родственник принимал лекарство, содержащее это вещество, на регулярной основе. В результате она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

