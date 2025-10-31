Гадалка сделала предсказание о судьбе Украины и вызвала скандал в сети

«Страна»: Гадалка Левченко предсказала потерю Украиной еще трех областей

Украинская гадалка и таролог Юлия Левченко сделала предсказание о судьбе страны, чем вызвала скандал в сети. В интервью блогеру Татьяне Коряк она предрекла потерю Киевом еще трех областей: Одесской, Харьковской и Николаевской, передает «Страна.ua».

Левченко погадала на картах, произойдет ли раздел Украины, и заявила, что выпал «король пентаклей». По ее словам, это говорит о том, что территория страны будет разделена.

«Карта говорит, что у всех есть материальная выгода. В состав России перейдет Одесская область, Харьковская область, в том числе сам Харьков, и Николаев», — пояснила гадалка.

Такое «пророчество» вызвало негодование в украинском сегменте соцсетей. Некоторые пользователи призвали возбудить уголовное дело против таролога.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти России не отдадут территории, внесенные в Конституцию РФ, в рамках урегулирования на Украине.

