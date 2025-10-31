Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:44, 31 октября 2025Бывший СССР

Гадалка сделала предсказание о судьбе Украины и вызвала скандал в сети

«Страна»: Гадалка Левченко предсказала потерю Украиной еще трех областей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украинская гадалка и таролог Юлия Левченко сделала предсказание о судьбе страны, чем вызвала скандал в сети. В интервью блогеру Татьяне Коряк она предрекла потерю Киевом еще трех областей: Одесской, Харьковской и Николаевской, передает «Страна.ua».

Левченко погадала на картах, произойдет ли раздел Украины, и заявила, что выпал «король пентаклей». По ее словам, это говорит о том, что территория страны будет разделена.

«Карта говорит, что у всех есть материальная выгода. В состав России перейдет Одесская область, Харьковская область, в том числе сам Харьков, и Николаев», — пояснила гадалка.

Такое «пророчество» вызвало негодование в украинском сегменте соцсетей. Некоторые пользователи призвали возбудить уголовное дело против таролога.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти России не отдадут территории, внесенные в Конституцию РФ, в рамках урегулирования на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взыскание долгов без суда, ограничение по сим-картам и контроль за оборотом спирта. С 1 ноября вступают в силу новые законы

    Дипломат высказался о контактах России и США по Украине

    Тренер клуба РПЛ сравнил журналистов с диванными критиками

    Лолита рассказала о скандале с Цекало в США

    Захарова отреагировала на признание Протасевича о службе в белорусской разведке

    Гадалка сделала предсказание о судьбе Украины и вызвала скандал в сети

    Военкоры опровергли сообщения о попытках ВСУ контратаковать у Покровска

    Военных Тринидада и Тобаго привели в полную боевую готовность

    Кристина Асмус получила травмы во время исполнения трюков на съемках

    Украину предупредили о риске экономической катастрофы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости