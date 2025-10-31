Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:35, 31 октября 2025Мир

В США сделали заявление о территориях России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не будет вести переговоров о новых территориях
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Власти России не отдадут свои новые территории в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Они полностью стали частью России, и Россия защитит их так или иначе», — подчеркнул он.

Кроме того, Джонсон выразил уверенность в том, что Россия сейчас на голову выше своих противников и вправе устанавливать такие условия, которые Москва посчитает необходимыми.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России. По словам эксперта, на данный момент РФ продолжает доминировать на земле.

Помимо этого, экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба признал, что Украина может потерять часть территорий после завершения конфликта, без юридического признания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровской области

    Замеченных в Чернобыле собак с синим окрасом назвали рекламной кампанией

    ВСУ возвели «подземный город» в зоне СВО

    В Орле почти полностью восстановили электроснабжение после падения дрона на ТЭЦ

    Блогер описал впечатления от Панамы словами «уровень сервиса, от которого волосы дыбом»

    Момент атаки Орловской ТЭЦ дронами-камикадзе ВСУ попал на видео

    Обломки БПЛА упали на ТЭЦ в российском городе

    Число погибших в Судане достигло двух тысяч человек

    Солистка «Города 312» впервые после инсульта появилась на сцене

    Голливудский продюсер расправился с моделью и ее подругой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости