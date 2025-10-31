Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не будет вести переговоров о новых территориях

Власти России не отдадут свои новые территории в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Они полностью стали частью России, и Россия защитит их так или иначе», — подчеркнул он.

Кроме того, Джонсон выразил уверенность в том, что Россия сейчас на голову выше своих противников и вправе устанавливать такие условия, которые Москва посчитает необходимыми.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России. По словам эксперта, на данный момент РФ продолжает доминировать на земле.

Помимо этого, экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба признал, что Украина может потерять часть территорий после завершения конфликта, без юридического признания.