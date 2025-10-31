Гоблин не смог исправить статью о себе в «Википедии»

Блогер Пучков заявил, что не смог исправить статью о себе в «Википедии»

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что не смог исправить статью о себе в электронной энциклопедии «Википедия». Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Пучков предположил, что статьи в «Википедии» модерируют люди, негативно настроенные по отношению к России. Он признался, что не может исправить статью о себе в электронной энциклопедии. По мнению переводчика, сейчас на странице, посвященной ему, написан «полный бред».

Блогер подчеркнул, что так проявляется настоящее отношение Запада к свободе слова «То, что они пишут, — это не пропаганда, это чистая правда, так и есть на самом деле. А другие точки зрения — их быть не должно», — заключил Пучков.

Ранее Гоблин порассуждал о том, поехал бы он в Европу. Он признался, что не стал бы посещать западные страны из соображений безопасности.