Горсовет Одессы признал утрату украинского гражданства экс-мэра

Горсовет Одессы признал утрату гражданства экс-мэра Труханова

Городской совет Одессы признал утрату украинского гражданства экс-мэра Геннадия Труханова, депутаты поддержали его отставку. Об этом сообщило издание «Одесская жизнь».

«Полномочия мэра официально прекращены. Такое сообщение объявили во время внеочередной сессии городского совета сегодня, 30 октября, после прочтения официального письма Государственной миграционной службы», — цитирует издание заявление горсовета.

Таким образом, полномочия Труханова как мэра официально прекращены.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта.

Городской глава заявлял, что будет обжаловать решение президента. Он предположил, что петиция по лишению гражданства была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства из неприязни.

