Готовившего теракт на железной дороге Кубани застали дома и сняли на видео

ФСБ показала видео с готовившим теракт на железной дороге в Краснодарском крае

ФСБ показала оперативное видео задержания гражданина России, который планировал теракт на железной дороге в Краснодарском крае. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые пришли в квартиру подозреваемого. Следователь зачитывает ему постановление о проведении обыска и предлагает ознакомиться с документом, на что мужчина отвечает: «Давайте».

Ранее сообщалось о предотвращении ФСБ теракта на железной дороге. В отношении проживающего в Краснодаре мужчины возбудили уголовное дело. По данным спецслужбы, он действовал по указанию проукраинской террористической организации, планируя поджечь электрооборудование. От его действий никто не пострадал.