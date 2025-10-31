Силовые структуры
В российском регионе предотвратили теракт на железной дороге

В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт на железной дороге
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге. Об этом пишет ТАСС.

Задержан планировавший этот теракт гражданин России. В отношении него возбудили уголовное дело.

По версии следствия, задержанный по указанию проукраинской террористической организации планировал пожечь электрооборудование. Россиянин попался на подходе к месту преступления. От его действий никто не пострадал.

Ранее в следовавшем в Белгородскую область поезде ФСБ обнаружила и задержала россиянина-диверсанта, который хотел уехать на Украину, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

