12:34, 31 октября 2025Спорт

Губерниев назвал фаворита матча РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»

Губерниев назвал «Краснодар» фаворитом матча РПЛ со «Спартаком»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком». Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По его мнению, победит краснодарский клуб. «А мы все станем свидетелями блистательного увольнения главного тренера красно-белых Деяна Станковича», — заявил журналист.

Матч пройдет в «Краснодаре» в воскресенье, 2 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. После 13 туров «Краснодар» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестую строчку.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Краснодару». Его шансы на победу оцениваются коэффициентом 2,13. Одинаковым коэффициентом 3,55 аналитики оценивают вероятность ничьей и победы «Спартака».

