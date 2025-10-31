Россия
00:11, 31 октября 2025

Хеллоуин в 2025 году: суть, история и традиции праздника

В России отмечают Хеллоуин
Фото: Freepik

Сегодня, 31 октября, в разных странах отмечают Хеллоуин — Канун Дня Всех Святых. Люди наряжаются в «страшные» костюмы, украшают дома тыквами, смотрят ужастики и ходят на стилизованные вечеринки. «Лента.ру» рассказывает, как появился Хеллоуин, а также как его отмечают сегодня в России и мире.

Дата Хеллоуина в 2025 году

Ежегодно Хеллоуин отмечается в один и тот же день — 31 октября. Эта дата сохранилась с древних времен, когда люди верили, что в последний день октября открывается путь между миром живых и миром мертвых.

В 2025 году праздник приходится на пятницу. Так что у тех, кто работает по графику 5/2, будет возможность полноценно отметить Хеллоуин, например, отправиться на костюмированную вечеринку.

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom  

История праздника

Праздник Самайн

Свое начало Хеллоуин берет в праздничных традициях древних кельтов, которые жили на территории нынешних Ирландии и Шотландии. Их календарный год состоял из двух основных периодов — светлого (лета) и темного (зимы). Светлая часть года завершалась в конце октября — начале ноября, когда заканчивали собирать последний урожай. В этот период кельты праздновали Самайн, чье название буквально переводится со староирландского как «конец лета».

Самайн праздновали 7 дней: в ночь с 31 октября на 1 ноября, а также три дня до и три дня после этой даты

Кельты также верили, что души умерших в ночь Самайна могли возвращаться на землю, чтобы навестить своих живых родственников. Однако вместе с ними из другого мира могли прийти и нечистые силы. И чтобы защититься от последних, люди разжигали костры, приносили жертвы языческим богам и надевали на себя звериные шкуры.

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Как Самайн стал Хеллоуином

Позже католическая церковь стала отмечать 1 ноября День Всех Святых (All Hallows'), а его канун — 31 октября — получил название All Hallows' Eve, то есть Канун Дня Всех Святых. Со временем это название трансформировалось в привычное нам Хеллоуин (Halloween). Древние обряды и ритуалы при этом утратили первоначальный магический смысл и превратились в костюмированный праздник.

В XVII-XIX веках мигранты из Ирландии и Шотландии привезли традиции Хеллоуина в Северную Америку. Именно в США праздник стал особенно популярен и обрел большинство современных атрибутов. Американцы начали изготавливать фонари из тыкв, устраивать тематические вечеринки и фестивали для взрослых и детей.

Фото: Bettmann / Getty Images

Во второй половине XX века под влиянием массовой культуры Хеллоуин начал приобретать популярность во многих странах. Сегодня праздник считается одним из самых узнаваемых в мире.

Традиции и символы

Светильник из тыквы

В преддверии Хеллоуина во многих странах дома и дворы украшают соответствующими «мистическими» атрибутами: искусственной паутиной, декоративными скелетами, свечами. Одними из самых узнаваемых символов праздника считаются так называемые Jack' o' lantern — светильники из тыквы или репы с прорезями в виде жутких лиц.

Откуда пошла традиция делать светильники из тыквы?

Согласно легенде, за одним из жителей Ирландии, скупым пьяницей, пришел дьявол, чтобы забрать его душу. Однако человек решил перехитрить его и предложил сделку: кружка эля в обмен на душу. Тогда дьявол превратился в монету, которую Джек должен был дать трактирщику за алкоголь. Однако делать этого человек не стал и просто спрятал монету вместе с крестиком, заточив нечистую силу в ловушку.

Чтобы обрести свободу, дьявол пообещал оставить Джека в покое на год. Спустя время дьявол вновь попытался украсть душу мужчины, но тот снова перехитрил его — заманил на дерево и вырезал на стволе крест, выторговав себе уже 10 лет безмятежной жизни.

Когда человек все-таки умер, то душа его не попала в рай из-за греховной жизни, но и в аду она была не нужна. В итоге душа Джека вынуждена была скитаться в темноте, освещая путь тлеющим угольком. Джек положил его в пустую репу с прорезанными отверстиями — так получился первый фонарь.

Со временем легенда распространилась по всей Ирландии и Шотландии. Люди начали вырезать похожие фонари из репы или картофеля, чтобы отпугивать блуждающую душу Джека и другую нечисть. Когда традиция стала популярна в Америке, репу заменили тыквой — она оказалась больше, мягче и удобнее для резьбы.

Фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock / Fotodom  

Костюмы

Традиционным атрибутом Хеллоуина считаются костюмы ведьм, призраков, вампиров и прочей «нечисти». В последние годы трендовыми нарядами для праздника все чаще становятся образы популярных киногероев, персонажей аниме или компьютерных игр.

Выпрашивание сладостей

У детей в Хеллоуин есть своя традиция: переодетые в костюмы мальчики и девочки разных возрастов ходят по соседям, выпрашивая у них сладости. При этом они произносят фразу «Сладость или гадость?» Эта игра-шантаж предполагает, что хозяин должен откупиться конфетами, иначе ребята могут устроить мелкие шалости — разбросать туалетную бумагу или измазать дверь пастой.

Фото: Tatevosian Yana / Shutterstock / Fotodom  

Считается, что этот ритуал уходит корнями в Средневековье, когда в День Всех Святых бедняки ходили по домам и просили еды, обещая молиться за усопших родственников жильцов.

Гадания

Считается, что в ночь на Хеллоуин можно заглянуть в будущее, поэтому некоторые люди в это время гадают. Девушки, например, кидают за спину кожуру яблока, а затем и смотрят, какую букву она напоминает — именно с нее якобы будет начинаться первая буква имени будущего супруга.

Кроме того, считается, что в ночь с 31 октября на 1 ноября можно задать вопрос в будущее. Для этого люди пишут вопрос на бумаге, а затем сжигают лист в пламени свечи. Дым якобы уносит слова в потусторонний мир, откуда позже приходит ответ — чаще всего через вещий сон.

Фото: Vinhn / Shutterstock / Fotodom  

Приметы и поверья на Хеллоуин

  • В этот день нужно выходить из дома задом наперед, чтобы привидения, которые попадают в мир живых, не смогли вас найти. Также обмануть их поможет одежда, надетая наизнанку.
  • Нечистая сила боится запаха орехового дерева, поэтому в доме вместе с тыквой стоит оставить веточку этого растения — это поможет отпугнуть от жилья злых духов.
  • Черный кот привлекает нечисть, поэтому в этот день впускать его в дом нельзя.
  • Если на крышу дома села сова, значит, скоро в нем кто-то погибнет.

Хеллоуин в России

В России праздник появился только в 90-е годы, с распадом Советского Союза. Однако ни тогда, ни сейчас по-настоящему народным для россиян он не стал. Для жителей нашей страны это скорее просто повод надеть костюм любимого персонажа и весело провести время с друзьями вечер — например, на тематической вечеринке с мрачным декором.

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

При этом Русская православная церковь осуждает празднование Хеллоуина, считая, что увлечение образами нечистой силы плохо сказывается на духовности человека. Священники подчеркивают, что лучшая защита от зла — это искренняя вера, а не ритуалы. Они напоминают, что у православных свой свой День Всех Святых, который приходится на первое воскресенье после праздника Святой Троицы.

