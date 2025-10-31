Игрок ЦСКА получил травму за несколько секунд до начала матча РПЛ

Защитник ЦСКА Мойзес получил травму на тренировке перед началом матча с Пари НН

Защитник ЦСКА Мойзес получил травму на разминке перед домашним матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с командой «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За несколько секунд до стартового свистка бразильский футболист схватился за икроножную мышцу и покинул поле, после чего в стартовом составе вместо него вышел Артем Бандикян. Подобная смена игроков не считается заменой, поскольку состоялась до начала матча.

Матч прошел на «ВЭБ Арене» в Москве и закончился победой ЦСКА со счетом 2:0. Таким образом, после 14 матчей ЦСКА стал лидером турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков, в то время как «Пари НН» занимает 16-е место с семью баллами.

Ранее ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 13-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный мяч на 72-й минуте забил защитник Матвей Лукин.