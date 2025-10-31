Экономика
10:42, 31 октября 2025

Индийское предприятие возобновило закупки российской нефти

Reuters: Indian Oil Corp закупила пять партий российской нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp (IOC) закупил пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, которые не попали под санкции. Об этом со ссылкой на трейдеров сообщило Reuters.

Отмечается, что возобновление покупок произошло несмотря на давление, которое испытывает Нью-Дели со стороны Вашингтона в вопросе об импорте российских энергоносителей. Агентство напомнило, что на прошлой неделе США ввели санкции против двух крупных нефтяных компаний России, после чего многие индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти.

Однако глава финансового отдела IOC Анудж Джайн заявил, что его компания продолжит закупать российскую нефть, если это будет соответствовать требованиям санкций. До этого данная компания отменила семь или восемь партий российской нефти после объявления о последних рестрикциях США, поскольку поставки осуществлялись «дочками» попавших под санкции компаний.

До этого глава одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний TotalEnergies Патрик Пуйанне констатировал, что нефтяные рынки еще не вполне оценили влияние санкций, которые США приняли в отношении российских нефтяных компаний. Он убежден, что эти ограничения уже начинают сказываться на поставках.

