19:21, 31 октября 2025

Информацию о лишении мэра Одессы гражданства опровергли

Адвокат экс-мэра Одессы опроверг информацию о лишении его гражданства
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: KonstantynOstr / Wikimedia

Адвокат бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова опроверг информацию о лишении его подопечного гражданства. Информацию публикует Telegram-канал «РБК-Украина».

«На сегодняшний день любая официальная информация о прекращении гражданства Труханова ни от Государственной миграционной службы, территориального управления... никакой информации нет о прекращении гражданства», — сказал он.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта. Труханова также обвиняли в служебной халатности при наводнении в Одессе в конце сентября, когда пострадали девять человек.

Экс-мэр Одессы ответил на обвинения. Он добавил, что готов ответить на любые вопросы о том, что делал с 2014 года.

