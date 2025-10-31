Ценности
18:51, 31 октября 2025
Ценности

Иван Ургант показал совместное архивное фото с женой в честь 20-летия отношений

Ведущий Иван Ургант показал архивное фото с женой в честь 20-летия отношений
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @urgantcom

Российский актер и телеведущий Иван Ургант показал совместное архивное фото с женой Натальей Кикнадзе в честь 20-летия отношений. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летний артист поделился серией снимков, на одном из которых молодые влюбленные позировали на фоне деревянного забора. На фото Ургант в футболке и джинсах обнимает жену, представшую перед камерой в облегающей белой майке.

«Не то чтобы мы особенно считали, но в общем 20 лет», — указал в подписи автор поста.

Ранее в октябре российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала внешность на архивных фото с фразой «золотые нулевые».

.
