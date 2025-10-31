Из жизни
20:32, 31 октября 2025Из жизни

Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

В Нью-Йорке на аукцион выставили копию золотого унитаза, украденного в Британии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Leon Neal / Getty Images

Нью-йоркский аукционный дом Sotheby's выставит на торги арт-объект в виде золотого унитаза, созданный итальянским художником-концептуалистом. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Работа Маурицио Каттелана «Америка» представляет собой функционирующий унитаз из цельного 18-каратного золота. Его стоимость оценивают в десять миллионов долларов (около 809 миллионов рублей). Кателлан первоначально создал две идентичных копии унитаза. Однако в 2019 году второй экземпляр был украден из дворца Бленхейм в Великобритании, куда его привезли для временной экспозиции. Следователи предполагают, что знаменитый украденный унитаз был переплавлен.

Выставленный на продажу экземпляр демонстрировался в музее Гуггенхайма, где им воспользовались более 100 тысяч посетителей за год экспозиции. Торги состоятся 18 ноября в рамках вечернего аукциона современного искусства. Стартовая цена будет привязана к рыночной стоимости золота.

Куратор Нэнси Спектор ранее предлагала этот арт-объект Белому дому в ответ на запрос об аренде картины Ван Гога. Автор прокомментировал такую вероятность как возможность добавить «дополнительный смысловой слой» к произведению, которое должно было стать метафорой для культа потребления, богатства и власти.

Унитаз может повторить успех предыдущей работы Каттелана под названием «Комик». Арт-объект в виде банана, приклеенного скотчем к стене, продали за 6,2 миллиона долларов (около 500 миллионов рублей) в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесли приговоры участникам похищения золотого унитаза. Судя по записям камер видеонаблюдения, похитителей было пятеро. Двое из них, 40-летний Джеймс Шин и 39-летний Майкл Джонс, были приговорены к лишению свободы. Шин получил четырехлетний срок, Джонс проведет в тюрьме два года и три месяца.

    Все новости