Бизнес отца Егора Крида задолжал за «коммуналку»

Компания отца Егора Крида задолжала водоканалу 40 тысяч рублей

Отец Егора Крида оказался должен коммунальщикам. О судебных разбирательствах узнал Telegram-канал Mash.

Компания Николая Булаткина «Унитрон пром» является крупнейшей в России в сфере переработки орехов. У фирмы образовался долг по услуге водоотведения — как оказалось, предприятие превысило норматив по сбросам, загрязнив центральную систему канализации. Размер задолженности составил 40 тысяч рублей. Теперь водоканал города Пензы пытается взыскать эту сумму с Булаткина через суд. Как отмечает канал, это не первый подобный случай для отца артиста и довольно скромная задолженность — долг Булаткина за воду в 2024-2025 годах составил больше 550 тысяч рублей.

Ранее многотысячные долги за «коммуналку» нашли у двоюродного брата украинского певца Ивана Дорна. Из-за долга в 74,3 тысячи рублей мужчину объявили в розыск.