Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:07, 31 октября 2025Экономика

Бизнес отца Егора Крида задолжал за «коммуналку»

Компания отца Егора Крида задолжала водоканалу 40 тысяч рублей
Виктория Клабукова

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Отец Егора Крида оказался должен коммунальщикам. О судебных разбирательствах узнал Telegram-канал Mash.

Компания Николая Булаткина «Унитрон пром» является крупнейшей в России в сфере переработки орехов. У фирмы образовался долг по услуге водоотведения — как оказалось, предприятие превысило норматив по сбросам, загрязнив центральную систему канализации. Размер задолженности составил 40 тысяч рублей. Теперь водоканал города Пензы пытается взыскать эту сумму с Булаткина через суд. Как отмечает канал, это не первый подобный случай для отца артиста и довольно скромная задолженность — долг Булаткина за воду в 2024-2025 годах составил больше 550 тысяч рублей.

Ранее многотысячные долги за «коммуналку» нашли у двоюродного брата украинского певца Ивана Дорна. Из-за долга в 74,3 тысячи рублей мужчину объявили в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Поклонников смутил живот беременной Муцениеце

    В Турции завершили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца Свечникова

    Россиянка чудом выбралась с полыхающей мансарды и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости