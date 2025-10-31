Крокодил утащил мужчину в реку

В Индонезии крокодил утащил рабочего на плантации масличных пальм

В Индонезии крокодил напал на рабочего плантации, где выращивают масличные пальмы. Об этом сообщает издание The Borneo Post.

Пострадавший — 47-летний Мухлис Тентра из индонезийского города Макассар. Утром он вместе с коллегами обрабатывал сорняки гербицидом. Крокодил набросился на мужчину и утащил в реку, когда он подошел к берегу, чтобы набрать воду в ранцевый опрыскиватель. Это произошло на глазах напарника, ожидавшего поблизости.

На место происшествия направили сотрудников полиции и пожарно-спасательной службы. Поиски останков пока не дали результата. Глава пожарной части рассказал, что работу затрудняет плохая связь: на плантации слабый сигнал мобильной сети.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке крокодил откусил пенис двоеженцу, который много лет скрывался от уголовного преследования. Адвокат призвал освободить мужчину, аргументируя это тем, что «ни первый брак, ни второй уже не имеют для него смысла».