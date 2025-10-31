Лишенному гражданства мэру Одессы избрали меру пресечения

Труханова отправили под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом

Лишенному гражданства Украины по указу президента Владимира Зеленского бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Труханова отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет», — передает издание.

14 октября стало известно о лишении Труханова украинского гражданства. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Позднее появилась информация о преследовании Труханова правоохранительными органами. Ему предъявили подозрение в служебной халатности при наводнении в Одессе в конце сентября.