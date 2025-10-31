Лолита рассказала о скандале с Цекало в США

Певица Лолита вспомнила, как голая бросалась в Цекало статуэтками в США

Певица Лолита Милявская рассказала, как устроила скандал в номере отеля в Лос-Анджелесе. Ее слова передает The Voice.

Лолита вспомнила, что тогда сотрудники отеля вызвали полицию. Артистка открыла дверь номера, представ без одежды.

«Сказала, что у меня депрессия, поругалась с бывшим мужем. С этого, кстати, развод начался. Это было давно. Ну и полиция очень толерантно посмотрела: абсолютно голая женщина. Я выбрасывала вещи в окно, я что-то там побила», — вспомнила Лолита.

61-летняя артистка призналась, что в порыве эмоций бросала в Александра Цекало, с которым тогда выступала в кабаре-дуэте «Академия», статуэтки «Золотого граммофона».

Ранее Лолита рассказала, что продолжает работать после выхода на пенсию, так как не готова экономить.