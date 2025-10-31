Лукашенко ответил на вопрос об «Орешнике» словами «можем бахнуть»

Белоруссия может нанести удар при помощи ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Я хочу, чтобы они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с [президентом России Владимиром] Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», — пригрозил белорусский лидер.
Лукашенко назвал «Орешник» страшным оружием. Он также сообщил, что на боевое дежурство в Белоруссии данный ракетный комплекс встанет уже в декабре.
Ранее в России высказались об условиях применения «Орешника» в зоне СВО. По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, командование армии РФ может принять решение о применении ракетного комплекса «в любой момент».