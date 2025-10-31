Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 31 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко ответил на вопрос об «Орешнике» словами «можем бахнуть»

Лукашенко пригрозил странам Запада ударом «Орешником»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Белоруссия может нанести удар при помощи ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я хочу, чтобы они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с [президентом России Владимиром] Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», — пригрозил белорусский лидер.

Лукашенко назвал «Орешник» страшным оружием. Он также сообщил, что на боевое дежурство в Белоруссии данный ракетный комплекс встанет уже в декабре.

Ранее в России высказались об условиях применения «Орешника» в зоне СВО. По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, командование армии РФ может принять решение о применении ракетного комплекса «в любой момент».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости