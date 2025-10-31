Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:46, 31 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко предрек плату за воздух

Лукашенко: Европа скоро будет платить Белоруссии за воздух
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Европа скоро будет платить Белоруссии за воздух. Об этом заявил президент постсоветской республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, это станет возможным по причине сохранения Белоруссией чистого и свежего воздуха. Он образуется, уточняет Лукашенко, от сберегаемых в стране лесов и болот.

«Это — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», — резюмировал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что всегда спорит с главой МИД России Сергеем Лавровым во время визитов последнего в Белоруссию. Российский дипломат в ответ на это посмеялся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    В Минобороны ответили на реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

    Шойгу отреагировал на заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Рекордный завоз в Россию подержанных машин объяснили

    Шойгу призвал поверить сомневающихся в существовании «Буревестника» и «Посейдона»

    Стали известны подробности о найденной без головы женщине в российском регионе

    Найдена голова голой женщины в российском лесу

    Лукашенко предрек плату за воздух

    В России банк заблокировал счет участника СВО

    Российские дети сбежали из реабилитационного центра и исчезли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости