Лукашенко предрек плату за воздух

Лукашенко: Европа скоро будет платить Белоруссии за воздух

Европа скоро будет платить Белоруссии за воздух. Об этом заявил президент постсоветской республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, это станет возможным по причине сохранения Белоруссией чистого и свежего воздуха. Он образуется, уточняет Лукашенко, от сберегаемых в стране лесов и болот.

«Это — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», — резюмировал Лукашенко.

