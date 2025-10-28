Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

Лукашенко заявил, что всегда спорит с Лавровым во время его визитов в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава МИД России Сергей Лавров всегда спорят во время визитов последнего в Белоруссию. Об этом заявил глава государства, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы всегда спорим с ним (Лавровым — прим. «Ленты.ру»), когда он приезжает. Как старые знакомые», — сказал он, отводя российского дипломата от стоявшего рядом с ним главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

В ответ на действия белорусского президента Лавров посмеялся.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение российского комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник» в Белоруссии может быть приостановлено. При этом он отметил, что установка вооружений на территории республики является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы.