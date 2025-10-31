Москвичам дали прогноз погоды на начало ноября

Синоптик Вильфанд: В начале ноября в Москве будет теплее нормы на 5-6 градусов

Начало ноября в Москве окажется аномально теплым. Такой прогноз изданию RT огласил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последний день октября за счет циклона выдастся довольно дождливым. За день выпадет по крайней мере 20-25 процентов месячной нормы осадков — дожди, начавшиеся с самого утра, продолжатся до 18-19 часов вечера, отметил Вильфанд.

С 1 ноября в Москве начнет повышаться атмосферное давление. «Сначала гребень высокого давления, а затем уже и мощный антициклон, который будет управлять погодой до конца следующей недели», — предупредил синоптик. Антициклон принесет с собой облачность, дожди вместе с тем станут менее интенсивными. В ночные часы температура будет держаться выше нулевой отметки вплоть до конца следующей пятницы. В выходные днем столбики термометров поднимутся до 7-9 градусов тепла, а в начале недели воздух прогреется до плюс 11 градусов. Таким образом, температура превысит норму на 5-6 градусов.

О рекордной волне тепла в начале следующего месяца столичных жителей предупредила и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В День народного единства мегаполис может приблизиться к температурному рекорду 87-летней давности.