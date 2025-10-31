Муфтий Чечни объяснил свои слова о врагах Аллаха

Муфтий Чечни Межиев заявил, что его слова о врагах Аллаха исказили

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев объяснил свои слова о врагах Аллаха, отметив, что их исказили и вырвали из контекста. Он подчеркнул, что мусульмане уважительно относятся ко всем религиям. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Духовного управления мусульман Чеченской Республики.

Межиев отметил, что его выступление звучало на чеченском языке, из него перевели два слова и бросили в интернет. Он добавил, что главному раввину России Берлу Лазару перед тем, как критиковать высказывание, следовало обратиться к говорившим и уточнить, что имелось в виду.

Муфтий пояснил, что речь шла не только о врагах Аллаха, но и о врагах всего человечества, коими он считает западноевропейские государства.

«Насчет нашей проповеди, которая была на чеченском языке — все чеченцы понимают, что мы не имеем в виду никакую нацию и никакую религию, мы имеем в виду шайтанов, которые не считаются ни с кем, ни с Божьими законами», — подчеркнул Межиев.

Ранее Берл Лазар раскритиковал муфтия Чечни за слова о «врагах Аллаха». Он назвал слова Межиева оскорбительными для всего еврейского народа и его веры.