Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:55, 31 октября 2025Россия

Муфтий Чечни объяснил свои слова о врагах Аллаха

Муфтий Чечни Межиев заявил, что его слова о врагах Аллаха исказили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев объяснил свои слова о врагах Аллаха, отметив, что их исказили и вырвали из контекста. Он подчеркнул, что мусульмане уважительно относятся ко всем религиям. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Духовного управления мусульман Чеченской Республики.

Межиев отметил, что его выступление звучало на чеченском языке, из него перевели два слова и бросили в интернет. Он добавил, что главному раввину России Берлу Лазару перед тем, как критиковать высказывание, следовало обратиться к говорившим и уточнить, что имелось в виду.

Муфтий пояснил, что речь шла не только о врагах Аллаха, но и о врагах всего человечества, коими он считает западноевропейские государства.

«Насчет нашей проповеди, которая была на чеченском языке — все чеченцы понимают, что мы не имеем в виду никакую нацию и никакую религию, мы имеем в виду шайтанов, которые не считаются ни с кем, ни с Божьими законами», — подчеркнул Межиев.

Ранее Берл Лазар раскритиковал муфтия Чечни за слова о «врагах Аллаха». Он назвал слова Межиева оскорбительными для всего еврейского народа и его веры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взыскание долгов без суда, ограничение по сим-картам и контроль за оборотом спирта. С 1 ноября вступают в силу новые законы

    Захарова отреагировала на признание Протасевича о службе в белорусской разведке

    Гадалка сделала предсказание о судьбе Украины и вызвала скандал в сети

    Военкоры опровергли сообщения о попытках ВСУ контратаковать у Покровска

    Военных Тринидада и Тобаго привели в полную боевую готовность

    Кристина Асмус получила травмы во время исполнения трюков на съемках

    Украину предупредили о риске экономической катастрофы

    Депутат высказался о сносе памятника Пушкину в Одессе

    72-летней Елене Прокловой сделали предложение руки и сердца

    Эстонская компания установила плату за энергонезависимость от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости