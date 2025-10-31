Главный раввин России Берл Лазар осудил высказывания муфтия Чечни об иудеях

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал слова муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева, который назвал иудеев «врагами Аллаха».

Выступление чеченского муфтия, в котором он объявляет мой народ «врагами Аллаха» и обвиняет в распространении атеизма, оставило крайне неприятное впечатление Берл Лазар главный раввин России

Он также назвал слова Межиева оскорбительными для всего еврейского народа и для его веры. «Но по существу, они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет. А ведь так легко все разрушить — ведь достаточно, чтобы один фанатик или группа маргиналов восприняли эти высказывания как "руководство к действию". Мы такое уже не раз видели в Европе…», — отметил Лазар.

Фото: Сергей Фадеичев / POOL / ТАСС

Раввин также напомнил, что в Чечне отношения между коренным мусульманским населением и евреями «традиционно были мирными», и что слова муфтия идут вразрез с официально озвученной позицией мусульманской общины, «выступающей за межконфессиональный мир и взаимное уважение представителей традиционных религий». Лазар понадеялся, что ведущие представители ислама в России официально «отмежуются» от антисемитских высказываний Межиева.

Мы, евреи, традиционно воспринимаем ислам как религию мира и терпимости. Если же отдельным представителям этой религии не хватает знаний по поводу нашей идеологии, нашего подхода ко всему, что есть в мире, так пусть они сперва обратятся к нам, чтобы узнать, чем занимаются евреи и как они защищают ценности веры Берл Лазар главный раввин России

Межиев назвал иудеев последователями атеизма

Скандальные слова Салаха-Хаджи Межиева прозвучали в эфире ЧГТРК «Грозный», на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир».

Обсуждая распространение атеистических идей и искаженные толкования ислама, муфтий отметил, что подобные явления не новы. «Издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм», — высказался он. По его словам, это явление не ограничивается одним регионом: «И неважно, где это происходит — в арабском мире или в Европе, — везде находятся псевдовостоковеды, которые распространяют ложь».

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Межиев также выразил убежденность, что за этими «псевдовостоковедами» стоят идеологии, далекие от истины: «Если послушать темы, которые они поднимают, и вопросы, которые задают, становится ясно: источник их идей — сатанизм» (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов).

Межиев называл похищение человека в Москве предостережением и критиковал запрет хиджаба во Владимире

Ранее Салах-Хаджи Межиев назвал предостережением похищение в июне в центре Москвы бизнес-тренера и блогера Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его мнению, Щепихин призывал к этническим чисткам, пропагандировал нацизм и разжигал межрелигиозную и межнациональную рознь. Он также выразил слова поддержки тем, кто похитил бизнес-тренера.

Год назад муфтий Чечни назвал нарушением Конституции России запрет на ношение хиджабов в школах, введенный во Владимирской области.

По его словам, у него также вызывает недоумение тот факт, что запрет направлен только на исламскую религиозную одежду. Межиев выразил надежду, что это связано с недостаточной проработкой документа, а не с «целенаправленными действиями против мусульман, направленными на дискриминацию».