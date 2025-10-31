Россия
12:31, 31 октября 2025Россия

«Неприятное впечатление». Главный раввин России раскритиковал муфтия Чечни, назвавшего иудеев врагами Аллаха

Главный раввин России Берл Лазар осудил высказывания муфтия Чечни об иудеях
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал слова муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева, который назвал иудеев «врагами Аллаха».

Выступление чеченского муфтия, в котором он объявляет мой народ «врагами Аллаха» и обвиняет в распространении атеизма, оставило крайне неприятное впечатление

Берл Лазарглавный раввин России

Он также назвал слова Межиева оскорбительными для всего еврейского народа и для его веры. «Но по существу, они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет. А ведь так легко все разрушить — ведь достаточно, чтобы один фанатик или группа маргиналов восприняли эти высказывания как "руководство к действию". Мы такое уже не раз видели в Европе…», — отметил Лазар.

Фото: Сергей Фадеичев / POOL / ТАСС

Раввин также напомнил, что в Чечне отношения между коренным мусульманским населением и евреями «традиционно были мирными», и что слова муфтия идут вразрез с официально озвученной позицией мусульманской общины, «выступающей за межконфессиональный мир и взаимное уважение представителей традиционных религий». Лазар понадеялся, что ведущие представители ислама в России официально «отмежуются» от антисемитских высказываний Межиева.

Мы, евреи, традиционно воспринимаем ислам как религию мира и терпимости. Если же отдельным представителям этой религии не хватает знаний по поводу нашей идеологии, нашего подхода ко всему, что есть в мире, так пусть они сперва обратятся к нам, чтобы узнать, чем занимаются евреи и как они защищают ценности веры

Берл Лазарглавный раввин России

Межиев назвал иудеев последователями атеизма

Скандальные слова Салаха-Хаджи Межиева прозвучали в эфире ЧГТРК «Грозный», на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир».

Обсуждая распространение атеистических идей и искаженные толкования ислама, муфтий отметил, что подобные явления не новы. «Издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм», — высказался он. По его словам, это явление не ограничивается одним регионом: «И неважно, где это происходит — в арабском мире или в Европе, — везде находятся псевдовостоковеды, которые распространяют ложь».

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Межиев также выразил убежденность, что за этими «псевдовостоковедами» стоят идеологии, далекие от истины: «Если послушать темы, которые они поднимают, и вопросы, которые задают, становится ясно: источник их идей — сатанизм» (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов).

Межиев называл похищение человека в Москве предостережением и критиковал запрет хиджаба во Владимире

Ранее Салах-Хаджи Межиев назвал предостережением похищение в июне в центре Москвы бизнес-тренера и блогера Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его мнению, Щепихин призывал к этническим чисткам, пропагандировал нацизм и разжигал межрелигиозную и межнациональную рознь. Он также выразил слова поддержки тем, кто похитил бизнес-тренера.

Год назад муфтий Чечни назвал нарушением Конституции России запрет на ношение хиджабов в школах, введенный во Владимирской области.

По его словам, у него также вызывает недоумение тот факт, что запрет направлен только на исламскую религиозную одежду. Межиев выразил надежду, что это связано с недостаточной проработкой документа, а не с «целенаправленными действиями против мусульман, направленными на дискриминацию».

