Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:22, 31 октября 2025Ценности

Муж Бородиной подарил ей сумку за миллион рублей

Блогер Сердюков подарил телеведущей Бородиной сумку Chanel за миллион рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @borodylia

Блогер и муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков подарил ей сумку за миллион рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Звезда похвасталась черной кожаной сумкой Chanel с золотой фурнитурой. Она призналась, что долго сопротивлялась при покупке данного аксессуара, однако, увидев его вживую, захотела себе. По данным журналистов, стоимость изделия составляет 1,065 миллиона рублей.

Материалы по теме:
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову. Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову.Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
12 января 2023
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023

Ранее в октябре Ким Кардашьян показала роскошные подарки на 45-летие. В ролике предпринимательница показала презенты, которые ей преподнесла мать Крис Дженнер.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Поклонников смутил живот беременной Муцениеце

    В Турции завершили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца Свечникова

    Россиянка чудом выбралась с полыхающей мансарды и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости