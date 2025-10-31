Муж Бородиной подарил ей сумку за миллион рублей

Блогер Сердюков подарил телеведущей Бородиной сумку Chanel за миллион рублей

Блогер и муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков подарил ей сумку за миллион рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Звезда похвасталась черной кожаной сумкой Chanel с золотой фурнитурой. Она призналась, что долго сопротивлялась при покупке данного аксессуара, однако, увидев его вживую, захотела себе. По данным журналистов, стоимость изделия составляет 1,065 миллиона рублей.

Ранее в октябре Ким Кардашьян показала роскошные подарки на 45-летие. В ролике предпринимательница показала презенты, которые ей преподнесла мать Крис Дженнер.