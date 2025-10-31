Наука и техника
14:23, 31 октября 2025Наука и техника

На Западе удивились победе старого самолета над F-35

MWM: F/A-18E из 1990-х «сбил» самолет пятого поколения F-35 на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, который разработали в 1990-е годы, смог «сбить» самолет пятого поколения F-35B Lightning II на учениях. Победе менее совершенного истребителя удивились в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM).

Автор обратил внимание на кадры, демонстрирующие имитацию поражения британского F-35B истребителем Super Hornet Военно-морских сил США. Самолет пятого поколения выполнял полеты с палубы авианосца Prince of Wales в Тихом океане. Корабль перебросили для проверки способности британского флота «проецировать мощь».

«Это столкновение привлекло особое внимание из-за технологических различий между двумя самолетами: F-35 на сегодняшний день является самым совершенным типом истребителя в западном мире, в то время как F/A-18E представляет собой гораздо более старую конструкцию четвертого поколения», — говорится в материале.

Как пишет издание, этот эпизод привлек внимание к недостаткам F-35 при ведении ближнего боя в зоне видимости.

В январе заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит F-35 по маневренности.

