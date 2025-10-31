На Западе заявили о ежедневном беспокойстве из-за слов Трампа о ядерных испытаниях

Профессор Крилли: Я беспокоюсь о новой гонке вооружений каждый день

Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении Соединенными Штатами испытаний ядерного оружия вызвало беспокойство среди экспертов. Их мнение передает BBC.

«У меня сложилось впечатление, что если новая гонка ядерных вооружений еще не началась, то мы уже движемся к точке старта. Я беспокоюсь о рисках каждый день», — отметил Рис Крилли, профессор международных отношений Университета Глазго.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

После этого стало известно, что слова американского лидера застали врасплох Министерство обороны США, так как перед этим оно не получило подробных инструкций. «Выступая на Капитолийском холме, высокопоставленный военный, назначенный куратором американского ядерного арсенала, заявил в четверг утром, что он "ничего не понял" из поста Трампа», — сказано в сообщении.