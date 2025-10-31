Пентагон «ничего не понял» из заявления Трампа о ядерных испытаниях

CNN: Слова Трампа о ядерных испытаниях застали Пентагон врасплох

Слова президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях застали врасплох Министерство обороны США, так как оно не получило подробных инструкций. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Выступая на Капитолийском холме, высокопоставленный военный, назначенный куратором американского ядерного арсенала, заявил в четверг утром, что он "ничего не понял" из поста Трампа», — утверждается в публикации.

По данным издания, в результате Пентагон не спешил к выполнению директивы Трампа. Это указывает на то, что инструкции о проведении испытаний не были предварительно широко распространены.

В материале отмечается, что за обслуживание и испытание ядерного арсенала США отвечает не Пентагон, а Министерство энергетики, которое способно тестировать ядерное оружие с помощью компьютерного моделирования без физических взрывов. Заявление американского лидера также удивило его собственных советников.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.