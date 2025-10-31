Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 31 октября 2025Мир

Пентагон «ничего не понял» из заявления Трампа о ядерных испытаниях

CNN: Слова Трампа о ядерных испытаниях застали Пентагон врасплох
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Слова президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях застали врасплох Министерство обороны США, так как оно не получило подробных инструкций. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Выступая на Капитолийском холме, высокопоставленный военный, назначенный куратором американского ядерного арсенала, заявил в четверг утром, что он "ничего не понял" из поста Трампа», — утверждается в публикации.

По данным издания, в результате Пентагон не спешил к выполнению директивы Трампа. Это указывает на то, что инструкции о проведении испытаний не были предварительно широко распространены.

В материале отмечается, что за обслуживание и испытание ядерного арсенала США отвечает не Пентагон, а Министерство энергетики, которое способно тестировать ядерное оружие с помощью компьютерного моделирования без физических взрывов. Заявление американского лидера также удивило его собственных советников.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Сарик Андреасян признался в нежелании снимать кино

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа

    В России объяснили поразившие США заявления Лаврова

    На Западе удивились победе старого самолета над F-35

    У Белоусова появился новый заместитель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости