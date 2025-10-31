Силовые структуры
Найдена голова голой женщины в российском лесу

Сын убитой в Екатеринбурге женщины показал место, где спрятал ее голову
Место преступления

Место преступления. Фото: СУ СК Российской Федерации по Свердловской области

В Екатеринбурге сын показал следователям место, где спрятал голову матери. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после задержания подозреваемого допросили и он дал признательные показания. Также с его участием проведен осмотр места преступления, в ходе которого молодой человек указал не только место, где находилось тело, но и местоположение головы с личными вещами.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решится вопрос с избранием меры пресечения.

Задержанный был уверен, что его не найдут полицейские, потому что он отрезал матери голову и спрятал ее одежду. Молодой человек находится под стражей в камере изолятора временного содержания.

Голая женщина без головы была найдена в Екатеринбурге 30 октября. Ранее сообщалось, что сын обезглавленной женщины из российского парка объяснил жестокость расправы.

