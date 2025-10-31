Забота о себе
10:32, 31 октября 2025Забота о себе

Директор дома престарелых назвал не связанные с памятью симптомы деменции

Врач Макгинн: Перепады настроения, гнев или плач могут быть признаками деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Perfect Wave / Shutterstock / Fotodom

Деменция имеет множество симптомов, которые не всегда связаны с памятью. Такие неочевидные признаки заболевания назвал директор дома престарелых, врач общей практики Стюарт Макгинн в беседе с Daily Mirror.

Макгинн отметил, что лобно-височная деменция развивается не так, как другие типы болезни. Например, пациент может забывать слова и заменять их случайными фразами. Еще одним типичным признаком он назвал перепады настроения, которые могут проявляться гневом или плачем без причины.

Кроме того, Макгинн указал, что для лобно-височной деменции характерна потеря ориентации во времени и пространстве. Человек может забывать хорошо знакомую дорогу, путать прошлое с настоящим или принимать окружающих за других людей.

Ранее гастроэнтеролог Саурабх Сетхи заявил, что орехи могут защитить от деменции. Он объяснил, что они помогают контролировать артериальное давление, которое связано с поражением мозга.

