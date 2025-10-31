Норвежские истребители в Польше впервые подняли по боевой тревоге

Норвежские истребители F-35, базирующиеся в польской Познани, в ночь на четверг, 30 октября, впервые подняли по боевой тревоге на фоне якобы активности России на Украине. Об этом пишет журнал Forsvarets forum.

Издание подчеркивает, что во время вылета истребители не открывали огонь.

