04:58, 31 октября 2025Мир

Норвежские истребители в Польше впервые подняли по боевой тревоге

В Польше норвежские истребители F-35 впервые подняли по боевой тревоге
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Норвежские истребители F-35, базирующиеся в польской Познани, в ночь на четверг, 30 октября, впервые подняли по боевой тревоге на фоне якобы активности России на Украине. Об этом пишет журнал Forsvarets forum.

Издание подчеркивает, что во время вылета истребители не открывали огонь.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы (ВВС) США захотели купить еще сотни истребителей пятого поколения F-35 и F-15EX поколения 4++ для обеспечения стратегии национальной обороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В марте журнал The National Interest писал, что американские истребители пятого поколения F-35 могут вооружить «дешевыми» крылатыми ракетами Common Multi-Mission Truck (CMMT). Стоимость модульной ракеты оценивают менее чем 150 тысяч долларов.

