Нотариусов обязали проверять наличие долгов у умерших

Екатерина Щербакова
Фото: Freepik

В России с 1 ноября вступает в силу закон, согласно которому нотариусы будут обязаны проверять наличие долгов у умершего человека и сообщать о них наследникам до того, как они вступят в наследство. Член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий, нотариус Самарской области Радик Сафин, рассказал агентству «Прайм», как это будет работать.

Все действия будут выполняться в электронной форме. Со дня открытия наследственного дела нотариус обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) о наличии кредитной истории у умершего.

Также нотариусу требуется направить в бюро кредитных историй (БКИ) запрос по каналам связи, сформированным с помощью Единой информационной системы (ЕИС) нотариата. После того как все ответы получены, нотариус обязуется в течение трех рабочих дней оповестить наследников о результатах проверки.

Сообщить наследникам нотариус может как по электронной почте, так и при личной встрече.

Цель такого нововведения состоит в том, чтобы предоставить наследникам полную информацию об имуществе и возможных долгах покойного. Благодаря нему, наследники смогут взвесить все «за» и «против» вступления в наследство. Ведь если будут долги, которые превышают стоимость наследства, будет выгоднее отказаться от него.

Ранее юрист Алина Лактионова предостерегла от потери наследства по завещанию.

