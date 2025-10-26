Исполнительный директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова в беседе с RT заявила, что в ноябре в России вступят в силу ряд законов и правил, которые коснутся повседневной жизни россиян и работы бизнеса. Изменения коснутся в том числе налогов, ОСАГО и связи.
Например, Федеральная налоговая служба получит право взыскивать некоторые долги с физических лиц без обращения в суд. Если гражданин проигнорирует уведомление в личном кабинете, деньги могут быть списаны напрямую со счета.
По словам Романовой, ноябрьские изменения — это переход к «точной настройке» контроля, где ответственность граждан и компаний становится прямой и неотвратимой.
Изменения коснутся полисов ОСАГО
В ноябре вступают в силу изменения, которые позволят проверять при помощи камер видеофиксации, есть ли у автомобиля действующий полис ОСАГО, рассказала юрист.
Если страховой договор не найден в базе, владельцу будут приходить штрафы. Первое нарушение оценивается в 800 рублей, повторное — в несколько тысяч. При этом никаких поблажек не предусмотрено: даже если автомобиль не останавливал инспектор, постановление может быть вынесено автоматически
О том, что российских водителей могут начать штрафовать за езду без страховки ОСАГО, стало известно в июле. Причем штрафы могут выписывать ежедневно. Система распознавания, предварительно, будет использовать дорожные камеры для отслеживания машин, на которых передвигаются без действующей страховки. Камеры отсканируют госномера и отправят на проверку в базы данных, чтобы определить действительность ОСАГО. Штраф в случае отсутствия страховки начислится автоматически.
До конца года планируется запустить пилотный проект для ряда регионов. Предполагается, что в их число войдут Москва, Санкт-Петербург и Чувашия, уточнил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. В экспериментальном режиме систему планируется запустить к 1 ноября, так как президент России Владимир Путин до этого времени поручил проработать соответствующий механизм, добавил парламентарий.
Появится лимит на количество сим-карт
Операторы должны до 1 ноября проверить количество номеров у каждого абонента, сообщила Екатерина Романова.
на человека
Лишние карты будут заблокированы. Это поможет выявить случаи оформления номеров без ведома владельцев, пояснила юрист.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал о вступлении с 1 сентября в силу закона, предусматривающего штрафы за передачу сим-карт третьим лицам.
21 октября московские следователи возбудили первое уголовное дело о передаче телефонного номера другим людям. Фигурант получил предложение о заработке от своего знакомого — по его наводке он посещал офисы операторов сотовой связи и заключал договора по поддельным доверенностям. Оформленные сим-карты с номерами он передавал другим людям за 9000 рублей.
В июле стало известно, что в России обнаружили 56 владельцев более миллиона активных сим-карт. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он призвал правоохранителей обратить внимание на этот факт.
В феврале сообщалось, что на портале «Госуслуги» появится сервис для проверки оформленных на человека сим-карт. Шадаев уточнил, что так гражданин сможет понять, использовали ли его данные мошенники, чтобы оформить на себя телефонный номер.
Изменения затронут нотариусов
С 24 ноября нотариусы будут обязаны уведомлять наследников о долгах умерших, рассказала юрист. Банки и микрофинансовые огранизации смогут быстрее взыскивать задолженности, а гражданам придется внимательнее оценивать, стоит ли принимать наследство, добавила Романова.
Кроме того, для бизнеса стартует добровольный эксперимент по маркировке минеральных удобрений — в перспективе это может стать обязательным.
Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил наделить нотариусов полномочиями проводить правовую экспертизу перед сделками с недвижимостью. Это должно стать спасением от расторжения договоров с добросовестными покупателями из-за мошенников, считает парламентарий.