Песков рассказал о разбитых претензиях США по одному договору

Песков: Когда США выдвигали претензии по ДРСМД, Россия их разбила и объяснила

Когда США выдвигали претензии по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия их разбила и объяснила. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Тогда, действительно, американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументированно все эти претензии разбила и наоборот объяснила, что претензия безосновательна», — заявил он.

США вышли из ДРСМД в 2019 году, Россия в том же году также приостановила свое участие в договоре.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.