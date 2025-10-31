Интернет и СМИ
Покинувший Россию блогер побывал в Афганистане и раскрыл необычный факт о нем

Усачев заявил, что по приезде в Афганистан ему вручили автомат Калашникова
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Wirestock / Freepik

Популярный блогер Руслан Усачев (настоящая фамилия — Вихлянцев), покинувший Россию, побывал в Афганистане и раскрыл необычный факт о нем. Впечатления от поездки он раскрыл в видео на YouTube.

Блогер уточнил, что провел в Афганистане неделю. По словам Усачева, по приезде в эту страну ему практически сразу вручили «приветственный» автомат Калашникова, с которым он впоследствии фотографировался.

«И дальше — жизнь с регулярными отключениями света, блокпостами "Талибана" на дорогах, захваченной американской техникой, бесконечными кебабами, диким автомобильным движением, уличными попрошайками, разнообразной природой», — описал он свое путешествие.

Инфлюэнсер добавил, что на улицах Афганистана практически не было женщин. При этом блогер заметил в общественных местах множество «без дела слоняющихся бородатых мужиков».

Ранее сообщалось, что российская тревел-блогерша побывала в Афганистане и рассказала о жизни женщин в этой стране. Туристка заявила, что, вопреки ее ожиданиям, афганские женщины могут выходить на улицу, не закрывая лицо.

