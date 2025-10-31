Политолог раскрыл планы США по Венесуэле

Дудаков: США могут ударить по Венесуэле, если там не сменится власть

Если бы администрация президента США Дональда Трампа действительно собиралась решать вопрос с Венесуэлой только военным путем, то в прессе не было бы информации о возможной скорой атаке на республику, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что США могут ударить по Венесуэле, если информационно-психологическое давление не принесет успехов.

«Пока это напоминает все-таки еще информационно-психологическую кампанию. Потому что если бы была задача только военным путем бороться с Венесуэлой, то никаких утечек мы бы не увидели. Вместо этого удары уже были бы нанесены. А то, что утечки появляются постоянно, конечно, работа на то, чтобы организовать раскол в венесуэльской власти, чтобы там случилась смена», — сказал Дудаков, отметив, что для Трампа это был бы идеальный вариант.

Однако, заметил политолог, с этим планом пока ничего не получается, и США могут попытаться ударить по Венесуэле, но далеко не факт, что это к чему-то приведет. Дудаков также отметил, что США действительно стягивают довольно серьезные войска в акваторию Карибского моря. В ближайшее время в том районе ожидается один авианосец, эсминцы, подводные лодки и другая военная техника.

31 октября газета Miami Herald со ссылкой на источники писала о том, что администрация Трампа приняла решение о нанесении ударов по военным объектам на территории Венесуэлы, операция может начаться в ближайшие дни или часы.

По словам собеседников газеты, одна из ключевых целей операции — обезглавить руководство картеля, который американские чиновники подозревают в экспорте около 500 тонн наркотических веществ ежегодно. Как утверждается, венесуэльский лидер Николас Мадуро также может стать целью американских ударов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США определили цели для готовящихся ударов на территории Венесуэлы.