Посол России упрекнул главу МИД Украины за резонансное решение в ООН

Полянский упрекнул Киев за голосование в ООН против снятия эмбарго с Кубы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский упрекнул Киев, проголосовавший против снятия эмбарго с Кубы в Генассамблее организации. Российский посол выразил свое мнение в соцсети Х.

«Очень красноречиво показывает истинное лицо киевского режима. Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году», — написал дипломат, комментируя заявление главы украинского Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги, который попытался оправдать такое решение.

По словам Полянского, Киев повел себя неблагодарно по отношению к государству, которое в трудный момент «отдало Украине последнюю рубашку».

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей уволил министра иностранных дел Диану Мондино после того, как она проголосовала за прекращение санкций США против Кубы в ООН. Он подчеркнул, что страна «выступает категорически против кубинской диктатуры».

