21:53, 31 октября 2025

Посол заявил о еще не увиденном Россией европейском плане урегулирования на Украине

Марина Совина
Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью ITV заявил, что Россия еще не видела европейский мирный план урегулирования на Украине, разработанный Киевом и союзниками.

Он отметил, что документ мог бы быть составлен наподобие аналогичного плана по сектору Газа, в котором было 20 пунктов, и он был представлен до саммита в Египте.

Келин отметил, что Москву не устраивает прекращение огня на первом этапе, а затем дальнейшее обсуждение деталей, поскольку Украина при поддержке союзников будет затягивать переговоры. Перед окончательным урегулированием необходима разработка соглашений на предварительных встречах, которых может быть много, сказал дипломат.

«Прекращение огня ни к чему не приведет. Нам нужно комплексное соглашение, которое разрешит проблемы раз и навсегда: проблемы с безопасностью в Европе, гарантии безопасности Украине, России, безусловно, для всех», — добавил посол.

Ранее стало известно, что страны Европы и Украина совместно разрабатывают план из 12 пунктов по урегулированию конфликта, одним из которых является постепенное снятие санкций с России. При этом размораживание российских активов предполагается только в случае участия Москвы в восстановлении украинской экономики.

