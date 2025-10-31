Россия
Появилось новое видео из российской квартиры с круглосуточными порностримами

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось новое видео из квартиры в Екатеринбурге, в которой проводились круглосуточные порностримы. Кадры показал в Telegram активист, член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

Судя по опубликованному Чукреевым видео, вся квартира оборудована камерами видеонаблюдения, которые транслировали кадры в интернет. По помещению разбросаны верхняя одежда, лубриканты, контрацептивы и секс-игрушки.

«Соседи, которые живут вокруг этой квартиры (...), каждую ночь два года вздрагивали от того, что здесь происходит: крики и оры и так далее», — рассказал Чукреев.

Как сообщалось ранее, в рейде участвовали общественники и сотрудники полиции. На входе в квартиру их встретили две голые девушки и один молодой человек.

