Появилось новое видео из российской квартиры с круглосуточными порностримами

Общественник Чукреев показал видео из квартиры с круглосуточными порностримами

Появилось новое видео из квартиры в Екатеринбурге, в которой проводились круглосуточные порностримы. Кадры показал в Telegram активист, член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

Судя по опубликованному Чукреевым видео, вся квартира оборудована камерами видеонаблюдения, которые транслировали кадры в интернет. По помещению разбросаны верхняя одежда, лубриканты, контрацептивы и секс-игрушки.

«Соседи, которые живут вокруг этой квартиры (...), каждую ночь два года вздрагивали от того, что здесь происходит: крики и оры и так далее», — рассказал Чукреев.

Как сообщалось ранее, в рейде участвовали общественники и сотрудники полиции. На входе в квартиру их встретили две голые девушки и один молодой человек.