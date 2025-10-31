Из жизни
18:19, 31 октября 2025Из жизни

Пропавшую картину Пикассо забрала консьержка

В Испании консьержка приняла пропавшую картину Пикассо за посылку с маркетплейса
Антонина Черташ
Здание культурного центра Гранады. Фото: Heimdall2007 / Wikimedia

В Испании полиция выяснила, что пропавшую картину Пабло Пикассо случайно забрала консьержка жилого комплекса. Об этом сообщает El Pais.

Работа «Натюрморт с гитарой» 1919 года была найдена в Мадриде 24 октября, почти через три недели после исчезновения. Ее не досчитались при распаковке в музее Гранады CajaGranada, куда картину должны были доставить 3 октября из Мадрида в рамках временной выставки «Натюрморт: Вечность инертного». В итоге выяснилось, что из-за ошибки с логистикой, нумерацией и упаковкой работ картина так и не покинула Мадрид. Ее нашли в холле жилого комплекса в результате серии следственных мероприятий.

Выяснилось, что пожилые супруги Армандо и Долорес, 20 лет работающие консьержами в районе Чамартин, обнаружили упакованную картину у входной двери в свое здание и приняли ее за посылку с маркетплейса для кого-то из соседей. Долорес перенесла картину в вестибюль, где она и пролежала 18 дней.

После того, как картину нашли, полиция провела трехчасовой допрос супругов, поскольку заподозрила их в намеренном хищении. Вскоре детективы поняли, что курьеры просто забыли погрузить коробку с полотном и оставили ее у здания. Возмущенная подозрениями Долорес заявила, что больше никогда не будет принимать посылки для жильцов, «даже если они взорвутся». Культурные учреждения пересматривают протоколы доставки экспонатов после инцидента с картиной, застрахованной на 600 тысяч евро (около 55,9 миллиона рублей).

Ранее «Метрополитен-музей» в Нью-Йорке столкнулся с судебным иском от наследницы еврейской семьи, пострадавшей во время холокоста. Джудит Энн Сильвер обвинила учреждение в хранении и последующей продаже украденной картины нидерландского художника Винсента Ван Гога «Сбор оливок».

    Все новости