20:42, 31 октября 2025

Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

Алиса Дмитриева
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врач-психотерапевт и психиатр Евгений Фомин заподозрил у любителей так называемых «блатных» автомобильных номеров нарциссическое расстройство личности. Об особом ментальном заболевании, которое может быть свойственно таким людям, он поговорил с «Газетой.Ru».

По мнению Фомина, с помощью таких номерных знаков человек хочет донести до окружающих идею собственной значимости — например, сказать: «Я значителен, я имею вес, я лучше». «У него есть задача выделиться. Это говорит об определенной нарциссической наклонности личности», — отметил психиатр.

Врач добавил, что стремление иметь «блатные» номера также может сопровождаться желанием обладать предметами роскоши — к примеру, золотыми часами и дорогой одеждой. Фомин отметил, что это тоже может свидетельствовать о нарциссизме.

Ранее невролог Юлия Варламова рассказала о неочевидных признаках хронического стресса. По ее словам, в таком состоянии зачастую появляется синдром раздраженного кишечника.

