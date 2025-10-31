Россия
16:06, 31 октября 2025Россия

Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ в ряде регионов

Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ряде регионов, следует из опубликованного на сайте правовых актов документа.

Речь идет о служащих, чья деятельность связана с разработкой, модернизацией или апробацией робототехнических комплексов, систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов и других технических средств в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Семьям разработчиков назначили единоразовую выплату в размере пяти миллионов рублей в случае получения работником несовместимых с жизнью увечий. Выплата за ранение составит три миллиона рублей.

Ранее Путин подписал закон о двойных пенсиях для участников СВО. Закон также распространили на добровольцев и военнослужащих ДНР и ЛНР, которые стали инвалидами из-за участия в боях с 11 мая 2014 года в составе формирований республик.

    Все новости